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بدء فعاليات الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية واليونان وقبرص وفرنسا

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بدء فعاليات الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا بدء فعاليات الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية واليونان وقبرص وفرنسا

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‏بدأت في العاصمة اليوناينة أثينا فعاليات الجلسة العامة للاجتماع الوزاري بمشاركة وزير الخارجية ‎سامح شكري ووزراء خارجية اليونان وقبرص وفرنسا، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الدول الأربع.

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة اليونانية أثينا اليوم للمُشاركة في الاجتماع الوزاري الذي يضم وزراء خارجية كلاً من واليونان وقبرص وفرنسا.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن هذا الاجتماع الوزاري يُعقد في ظل توافق الرؤى الإستراتيجية التي تجمع بين الدول الأربع.

وسيتناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في ملفات الطاقة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، والهجرة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق المستمر بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا.

المصرى اليوم

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