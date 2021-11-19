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نادٍ إيطالي يخطط للتعاقد مع مصطفى محمد.. وجالطة سراي يحدد سعر الصفقة

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نادٍ إيطالي يخطط للتعاقد مع مصطفى محمد.. وجالطة سراي يحدد سعر الصفقة نادٍ إيطالي يخطط للتعاقد مع مصطفى محمد.. وجالطة سراي يحدد سعر الصفقة

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كشفت تقارير صحفية تركية، أن احد أندية الدوري الإيطالي يرغب في التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم منتخب والمحترف في صفلوف جالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويلعب مصطفى محمد على سبيل الإعارة مع جالطة سراي من لمدة موسم ونصف.

ويمتلك جالطة سراي حق شراء مصطفى من الزمالك مقابل 4 ملايين دولار في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل.

ووفقا لصحيفة «فوتوماك» التركية، فإن نادي أتالانتا الإيطالي يرغب في التعاقد مع مصطفى محمد خلال شهر يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإيطالي، سوف يرسل كشافين إلى إسطنبول من أجل مشاهدة مباراتي فناربخشة ومارسيليا لمتابعة مصطفى محمد.

ويأتي اهتمام أتالانتا بضم مصطفى محمد في ظل وجود رغبة من النادي الإيطالي لبيع مهاجمه الكولومبي لويس موريل مقابل 30 مليون يورو.

ويريد جالطة سراي الحصول على 10 مليون يورو للموافقة على بيع مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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