وزيرة البيئة تكشف أمام الأمير تشارلز عن تحضيرات عقد مؤتمر المناخ cop27 بمصر

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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال لقائها بالأمير تشارلز ولى العهد البريطانى ، اليوم الجمعة، عن خطة مصر فيما يتعلق بالتحضير لمؤتمر تغير المناخ القادم cop27، حيث تم اصدار قراراين خلال قمة التغير المناخي cop26 خاص بتمويل عمليات المناخ.

يشمل القرار الاول اعداد ورقة فنية على تمويل لمناخ الآليات المبتكرة في تمويل المناخ في قطاعات محتلفة بالتركيز على التكيف ويتم اعدادها من خلال عقد اجتماعات على مستوى الخبراء خلال منتصف العام القادم، ويتضمن القرار الثانى تتظيم حوار وزارى على اعلى مستوى بناءا على نتائج الورقة الفنية للدعم السياسى لموضوعات تمويل المناخ والاليات المبتكرة والتى تتصمن مشاركة القطاع الخاص، والقطاع المصرفى وتمويله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنح التي من الممكن اطلاقها، وآليات دعم الابتكارات الخاصة بالشباب للتصدى لآثار تغير المناخ.

وأشارت فؤاد إلى منتدى الشباب الوطنى الذي دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأيضا منتدى شباب العالم والذى سيتم استضافته مرة أخرى خلال شهر يناير من العام القادم والذى مكن الشباب في مصر ان يعرض افكاره المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المصرى، فقد تم عرض تلك الافكار على ولى العهد البريطانى، حيث تم تحويلها إلى مشروعات واقعية وفعلية تدر دخل مادى على هؤلاء الشباب، لافته إلى التركيز على كون هذه المشروعات ترتبط ارتباط وثيق بالتخفيف من آثار تغير المناخ وكذلك التكيف معه، بحيث يكون لدينا مشروعات صغيرة ومتوسطة على غرار المشروع التي نفذته وزارة البيئة لدعم وحدات البيوجاز والذى تم تضمه بمبادرة حياة كريمة، ويهدف إلى توفير الطاقات الجديدة والمتجددة من خلال إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومخلفات الحيوان.

وأشاد الأمير تشارلز بالتقدم الذي تشهده مصر في كافة المجالات، وايضا بمشروعات الشباب الخضراء، مؤكدا على أهمية دور القطاع الخاص في المشروعات البيئية، وأشاد بأن التنمية التي تشهدها مصر حاليا يتم دمج البعد البيئى فيها بكافة قطاعاتها.