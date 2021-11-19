إقبال مكثف بانتخابات النادي الأوليمبي في الإسكندرية

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شهدت لجان انتخابات النادى الأوليمبي في الاسكندرية إقبالا مكثفا من جانب الناخبين لاختيار المجلس الجديد للدورة المقبلة 2021/ 2025، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا، حيث يدلى الناخبون بأصواتهم في 35 لجنة انتخابية.

إلى ذلك أجرت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، جولة ميدانية لتفقد العملية الانتخابية بنادي الاوليمبي، لاختيار مجلس إدارة النادي الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٥ وفقا لقانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧.

وقالت إنها تفقدت سير العملية الانتخابية في النادى، وذلك في إطار حرصها على متابعة جهود غرفة العمليات المشكلة بشأن متابعة العملية الانتخابية في مختلف الهيئات الرياضية، والتي أكدت أن الانتخابات تسير بشكل هادئ ووفقاً للضوابط القانونية واللوائح المنظمة رغم المنافسة القوية بين المرشحين، وأشادت بأجواء المنافسات الانتخابية التي اتسمت بالشفافية والنزاهة مشيراً إلى الجهود الكبيرة إلى تبذلها اللجنة التنسيقية المشرفة على العملية الانتخابية .

وأكدت على أن إجراء الانتخابات بهذا الشكل تعكس حالة الاستقرار التي تشهدها الدولة المصرية حالياً في شتي المجالات وهى بذلك تعد استكمالاً للإنجازات الرياضية غير المسبوقة التي شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة على كافة المستويات المحلية والقارية والعالمية، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية تسير بشفافية وباشراف قضائي كامل، مؤكدة أن عدد أصوات الناخبين ممن لهم حق التصويت واختيار المجلس الجديد هو 33 ألفا و268 ناخبا.

كما حرصت أيضاً على انتظام كافة مجريات العملية الانتخابية واستقرارها دون أي مشكلات، فضلا عن متابعتها للاطمئنان على التزام الجميع بكود الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الناخبين من فيروس كورونا.

اقبال كثيف بانتخابات النادى الاولمبى في الاسكندرية .. ووكيل "الشباب والرياضة" تتفقد اللجان (صور)

اقبال كثيف بانتخابات النادى الاولمبى في الاسكندرية .. ووكيل "الشباب والرياضة" تتفقد اللجان (صور)

اقبال كثيف بانتخابات النادى الاولمبى في الاسكندرية .. ووكيل "الشباب والرياضة" تتفقد اللجان (صور)

اقبال كثيف بانتخابات النادى الاولمبى في الاسكندرية .. ووكيل "الشباب والرياضة" تتفقد اللجان (صور)

اقبال كثيف بانتخابات النادى الاولمبى في الاسكندرية .. ووكيل "الشباب والرياضة" تتفقد اللجان (صور)

اقبال كثيف بانتخابات النادى الاولمبى في الاسكندرية .. ووكيل "الشباب والرياضة" تتفقد اللجان (صور)

اقبال كثيف بانتخابات النادى الاولمبى في الاسكندرية .. ووكيل "الشباب والرياضة" تتفقد اللجان (صور)

اقبال كثيف بانتخابات النادى الاولمبى في الاسكندرية .. ووكيل "الشباب والرياضة" تتفقد اللجان (صور)

اقبال كثيف بانتخابات النادى الاولمبى في الاسكندرية .. ووكيل "الشباب والرياضة" تتفقد اللجان (صور)

اقبال كثيف بانتخابات النادى الاولمبى في الاسكندرية .. ووكيل "الشباب والرياضة" تتفقد اللجان (صور)