مجدي الهواري لـ «الموسيقيين»: «مفيش حد يقدر يمنع حد إنه يغني.. الممنوع دائما مرغوب»

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علق المخرج مجدي الهواري على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء، مؤكدا، أنه لا أحد يستطيع منع أحد من الغناء.

وأضاف «الهواري» في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «قرار نقابة الموسيقيين غير صائب، فقرار المنع سيزيد الانتشار، لأن الممنوع دائما مرغوب، وهم بذلك لا يقومون المخطئين، بل يساعدوهم على الإنتشار، خاصة وأن (يوتيوب) والمنصات الإلكترونية فتحت المجال للجميع، والنقابة ليست لها سيطرة عليها، وهناك أشياء كثيرة يمكن أن تقوم بها النقابة للتقويم، ولكن المنع ليس حلا».

وكان «الهواري»، قد علق أمس على قرار منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: «كفاية ظلم وتعدي على سمعة عصور الجاهلية والعصور الوسطي.. فهي لم تقم بوقف أحد عن الغناء.. مايحدث الان.. يحدث الان.