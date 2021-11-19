«حبي لك مالوش حدود».. جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)

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احتفلت الفنانة جومانا مراد، بعيد ميلاد زوجها المحامي ربيع بسيسو، وشاركت جمهورها مجموعة من الصور تجمعهما معًا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور انستجرام وعلقت عليها وكتبت: «عيد ميلاد سعيد حبيبي الأول والأخير، حبي لك ليس له حدود»، وحظى بتفاعل عدد كبير من متابعيها وجمهورها.

يذكر أن جومانا يعرض لها حاليًا إعادة حلقات حدوتة «مش هنفرح بيكي»، ضمن حكايات مسلسل «زي القمر»، تأليف شهيرة سلام وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، ويشارك في بطولتها عباس أبوالحسن، محمد كيلانى، مها أبوعوف، ألفت عمر، نرمين زعزع، هشام الشاذلى، محمد أبوداوود، وتتناول الحكاية نظرة المجتمع إلى المرأة التي لم تتزوج حتى بلوغها الاربعين، ورد فعلها تجاه تلك النظرة.