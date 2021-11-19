أخبار عاجلة

صرف دفعة جديدة من التعويضات للمضارين بقري بئر العبد -
جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-11-2021 والقنوات الناقلة فى الدوري المصرى والإسباني والسعودي -
ندوات توعوية في المصالح الحكومية للحد من العنف ضد المرأة -
8 محاضر تموينية في حملة على المحال التجارية بالحسنة في شمال سيناء -
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
قسم اللغة الانجليزية بآداب العريش يطلق موقعا خاصا لدعم العملية التعليمية -
أستاذ آثار يشيد بـ«نادر العباسي»: يعمل على المقطوعات منذ أغسطس الماضي (فيديو) -
أكثر من 3 مليارات دولار.. إجمالي الواردات الإماراتية من تركيا في 2020 -
الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا -
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

إيران.. مظاهرات في أصفهان احتجاجا على سوء إدارة أزمة المياه

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الجيش الإسرائيلي يعتقل أكثر من 50 عضوا في حماس

الجيش الإسرائيلي يعتقل أكثر من 50 عضوا في حماس

بكين: نشاط مدمرة أمريكية يهدد الأمن الإقليمي

بكين: نشاط مدمرة أمريكية يهدد الأمن الإقليمي

دخان يتصاعد فوق منهاتن جراء حريق اندلع في ناطحة سحاب

دخان يتصاعد فوق منهاتن جراء حريق اندلع في ناطحة سحاب

بوتين يلتقي عباس في سوتشي

بوتين يلتقي عباس في سوتشي