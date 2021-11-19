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ربط مسئولو الزمالك التجديد لمحمد أبوجبل حارس الفريق بعودته لمستواه المعهود مع الفريق وظهوره بشكل مميز بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي .

وجاء هذا الأمر ليدفع الإدارة تؤجل ملف التجديد له خوفًا من غضب الجماهير لاسيما وأن الحارس كان سبب في الخروج بالخسارة بخماسية وظهر بشكل ضعيف للغاية بعيد عن أدائه المعهود.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الإسماعيلي مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري.

وكان نادي الزمالك قد تلقى خطابا رسميا من قبل رابطة الأندية المحترفة يفيد بتقديم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الخميس 25 نوفمبر في الجولة السادسة لمسابقة الدوري باستاد بتروسبورت، لتقام في تمام الرابعة عصراً بدلا من إقامتها في الخامسة والنصف مساءً.