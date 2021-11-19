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وسط علامات على إعادة فتح حدود كوريا الشمالية مع الصين، بدأ الترويج لسباق ماراثون من المقرر إقامته في أبريل المقبل في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.

يتضمن «ماراثون بيونغ يانغ» 4 محاور ماراثون كامل (42 كيلومترا) ونصف ماراثون (21 كيلومترا) وسباق 10 كيلومترات، سباق 5 كيلومترات.

وتم تعليق جميع الجولات السياحية إلى كوريا الشمالية حاليا بسبب إغلاق الحدود، ولن يتم تأكيد الجدول الزمني لـ «ماراثون بيونغ يانغ» لعام 2022 إلا بعد إعادة فتح الحدود، وفقا لوكالة يونهاب.

كانت كوريا الشمالية ألغت «ماراثون بيونغ يانغ» لعام 2020 بعد إغلاق حدودها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وفي هذا العام، تلقت كوريا الشمالية الحجوزات للحدث من شهر يناير، قائلة إنها ستجري الحدث افتراضيا في الفترة من 5 إلى 11 أبريل، لكنها ألغته في نهاية المطاف.