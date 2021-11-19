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مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

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مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

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مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز، تعد من أكثر العبارات رواجًا في محركات البحث المصرية عقب انتهاء توقف فيفا المثير.

ويسعى المارد الأحمر إلى مواصلة نتائجه الرائعة في البطولة المحلية خلال النسخة الحالية وتحقيق الفوز الرابع على التوالي وتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة.

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في المقابل، يدخل ذئاب الجبل تحت قيادة المدرب عماد النحاس المواجهة بمعنويات مرتفعة أملًا في خطف الفوز أو الخروج بنقطة أمام المارد الأحمر المنطلق بقوة.

وسيكون مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب هو الجمعة القادمة الموافق 19-11-2022 على استاد الأهلي وي السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنقل المباراة عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على شاشة قنوات أون تايم سبورت التي توفر فقرات تحليلية متنوعة تضم أبرز نجوم الكرة المصرية.

كما يوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة العربية خدمة متابعة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لمستجدات الأخبار من داخل الملعب.

ومن المتوقع أن يغيب عدد من العناصر الأساسية التي شاركت في الأجندة الدولية، عن مواجهة المارد الأحمر ورفاق عماد النحاس، بغرض إراحتهم.

ومن المنتظر أن يعتمد بيتسو موسيماني على محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي الدفاعي أكرم توفيق وياسر إبراهيم وبدر بانون إلى جانب أيمن أشرف كظهير أيسر.

وسيتواجد الثنائي عمرو السولية وحمدي فتحي وأمامها الثلاثي محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات بجانب قلب الهجوم محمد شريف.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط وبالعلامة الكاملة فيما يتواجد المقاولون العرب عند المركز التاسع برصيد 4 تقاط.

مباراة الأهلي والمقاولون علي استاد بتروسبورت في الدورى الممتاز - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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