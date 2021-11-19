أخبار عاجلة

صرف دفعة جديدة من التعويضات للمضارين بقري بئر العبد -
جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-11-2021 والقنوات الناقلة فى الدوري المصرى والإسباني والسعودي -
ندوات توعوية في المصالح الحكومية للحد من العنف ضد المرأة -
8 محاضر تموينية في حملة على المحال التجارية بالحسنة في شمال سيناء -
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
قسم اللغة الانجليزية بآداب العريش يطلق موقعا خاصا لدعم العملية التعليمية -
أستاذ آثار يشيد بـ«نادر العباسي»: يعمل على المقطوعات منذ أغسطس الماضي (فيديو) -
أكثر من 3 مليارات دولار.. إجمالي الواردات الإماراتية من تركيا في 2020 -
الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا -
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأمير تشارلز يشيد بجهود في حماية المرأة من التحرش والعنف

Print
الأمير تشارلز يشيد بجهود مصر في حماية المرأة من التحرش والعنف الأمير تشارلز يشيد بجهود في حماية المرأة من التحرش والعنف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، بجهود في دعم المرأة واصدار قانون لحماية المرأة من العنف خاصة التحرش، مؤكداً أهمية التصدي لكافة صور العنف والانتهاكات ضد المرأة.

جاء ذلك خلال حواره مع سلمى مدحت، وأحمد هشام مؤسسي تطبيق «ماتخافيش» لدعم السيدات نفسياً وقانونياً في مواجهة حالات التحرش الجنسي والمساعدة على تحسين جهود الدولة في هذا المجال، وذلك ضمن زيارته إلى الحرم اليوناني بالتحرير في ثاني أيام زيارته لمصر، والتي التقى خلالها ممثلي عدد من رواد الأعمال الذين تلقوا دعم وتمويل من مبادرة flat 6 labs لدعم رواد الأعمال الممولة من السفارة البريطانية.

ووجه أمير ويلز التحية لمؤسسي منصة talents arena التي تعمل على ربط الشركات بمهندسي البرمجيات، وقال أن التكنولوجيا التعليم ترسم مستقبل العالم حاليا خاصة في مجال التعليم.

وأشاد ولي العهد البريطاني بتمويل مبادرة flat 6 lavs لتطبيق شفاء الذي يدعم المرضى المزمنين، مؤكداً أهمية تلك الجهود في ظل أن الشرق الأوسط يضم معظم المصابين بالأمراض المزمنة في العالم.

كما عقد ولي العهد البريطاني لقاء مع عدد من ممثلي الشركات البريطانية العاملة لمناقشة النشاطات التي يقومون بها خاصة في مجال البيئة ودعم التكيف مع التغير المناخي ومواجهته، والتوعية في ذلك المجال.

كما حضر الأمير فعالية لمبادرة flat 6 labs الممولة من السفارة البريطانية لدعم شباب رواد الأعمال، والتقط صورة جماعية مع مجموعة من ممثلي المشروعات المستفيدة ووجه لهم التحية على جهودهم.

وكانت وزيرة البيئة قد استقبلت ولي العهد البريطاني عند وصوله للحرم اليوناني الذي شهد صباح اليوم الجمعة، استعدادات مكثفة لاستضافة الأمير تشارلز.

كما شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد استعدادات أمنية مكثفة لتأمين زيارة ولي العهد البريطاني.

و خلال زيارة أمير ويلز ودوقة كورنوال لمصر التي تستمر لمدة يومين، تفقدا عدد من البرامج والمؤسسات المعنية بمجالات يلتزمان بدعمها، ويركز أمير ويلز على المسائل البيئية، والحوار بين الأديان، وحفظ التراث، وتوفير الوظائف والفرص للشباب والشابات، بينما تواصل دوقة كورنوال التزامها بدعم النساء، إلى جانب تعليم الفتيات، وزار صاحبا السمو الملكى عددا من المواقع التي لها أهمية ثقافية ودينية وبيئية في أنحاء البلاد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-11-2021 والقنوات الناقلة فى الدوري المصرى والإسباني والسعودي

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-11-2021 والقنوات الناقلة فى الدوري المصرى والإسباني والسعودي

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

زاهي حواس: افتتاح طريق الكباش وضع مصر على قمة العالم (فيديو)

زاهي حواس: افتتاح طريق الكباش وضع مصر على قمة العالم (فيديو)

«المصري اليوم» تنشر نصوص أناشيد احتفالية طريق الكباش.. وتكشف كواليس استعداد الكورال

«المصري اليوم» تنشر نصوص أناشيد احتفالية طريق الكباش.. وتكشف كواليس استعداد الكورال