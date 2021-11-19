«صحة الأقصر» تعلن فتح عيادات تنظيم الأسرة بمستشفيات إيزيس والكرنك الدولي

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أعلنت مديرية الصحة بالأقصر بقيادة د طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة، ود الهام محمد وكيل المديريه، فتح عيادات تنظيم الأسرة في مستشفيات ايزيس والكرنك الدولي .

وقالت د غادة اسعد مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن العيادات مفتوحه بانتظام طوال الأسبوع ماعدا الإجازات الرسميه، وأن المواعيد الرسميه للعيادات من الساعه التاسعه صباحا حتي الواحده ظهرا.

وشددت مديرية صحة الأقصر على أهمية تشغيل العيادات الخارجية داخل مستشفى إيزيس التخصصي، ومستشفى الكرنك، حيث تعتبر مستشفى إيزيس هو أول مستشفى متخصص للنساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين بالمحافظة.