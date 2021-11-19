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الدوقة كاميلا تزور مستشفى بروك لعلاج الحيوان بمنطقة السيدة زينب

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الدوقة كاميلا تزور مستشفى بروك لعلاج الحيوان بمنطقة السيدة زينب الدوقة كاميلا تزور مستشفى بروك لعلاج الحيوان بمنطقة السيدة زينب

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زارت الدوقة كاميلا، دوقة كورنوال، مستشفى بروك للحيوانات صباح اليوم الجمعة، في مستهل اليوم الثاني لزيارتها برفقة الأمير تشارلز، أمير ويلز وولي العهد البريطاني.

وأبدت دوقة كورنوال إعجابها بالمستشفى وآليه العمل بداخله، حيث تفقدت أقسام المستشفى وتجاذبت أطراف الحديث مع المسؤولين به والأطباء.

وأعطى أحد العاملون بالمستشفى هدية تذكارية لدوقة كورنوال، لتختتم فما بعد زيارتها التفقدية بصورة تذكارية مع طاقم عمل المستشفى وتوقع في دفتر كبار الزوار قبل مغادرتها الزيارة التي اتسمت بالود.

مستشفى بروك الخيري لرعاية الحيوان هي جمعية خيرية تدير مستشفى طب بيطري يهتم بحالات مثل الحيوانات العاملة، والأسر التي ترعاها.

وتقع المستشفى بالسيدة زينب، وتأسست سنة 1934م في القاهرة، وتعمل في جميع أنحاء العالم، ومقرها المملكة المتحدة.

وتعود قصة تأسيس هذه المستشفى عندما قامت «دورثى بروك» زوجة الجنرال «بروك» بالجيش البريطاني بزيارة إلى القاهرة، وفوجئت بحالة الخيول العاملة بالشوارع بعدما خدمت في الحرب العالمية الأولى، وما أصابها حتى أصبحت في هيئة ضعيفة وهزيلة.

وتهدف هذه المستشفي إلى تقديم الخدمات البيطرية المجانية للخيول والبغال والحمير التي تعمل في القاهرة والإسكندرية والأقصر وإدفو وأسوان ومطروح في ظروف غير طبيعية من حيث شدة الحرارة، أو كثرة العمل ومشقته، مع ظروف صحية وغذائية متدنية.

وكان اليوم الأول من زيارة الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، انتهى بحصاد إيجابي تضمن استقبال سار بقصر الاتحادية الرئاسي، واجتماع ممتاز مع الرئيس حول أزمة التغيرات المناخية، ثم حوارات رائعة مع طلاب الأزهر حول الحوار بين الثقافات والأديان، وأخيرا لحظات استثنائية بجوار أبوالهول والأهرامات، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للسفارة البريطانية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

زوجة الأمير تشارلز تزور مستشفى بروك لعلاج الحيوان بمنطقة السيدة زينب
زوجة الأمير تشارلز تزور مستشفى بروك لعلاج الحيوان بمنطقة السيدة زينب
زوجة الأمير تشارلز تزور مستشفى بروك لعلاج الحيوان بمنطقة السيدة زينب
زوجة الأمير تشارلز تزور مستشفى بروك لعلاج الحيوان بمنطقة السيدة زينب

المصرى اليوم

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