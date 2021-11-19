الأرصاد تطالب المواطنين بإرتداء الملابس الثقيلة غداً.. وتكشف عن حالة الطقس حتى الخميس

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قالت هيئة الأرصاد إن البلاد ستتعرض من يوم غد السبت لحالة من حالات عدم الاستقرار، وسقوط أمطار غزيرة ورعدية على المحافظة المطلة على ساحل البحر المتوسط وتقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت إلى الداخل كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط تؤدي إلى ارتفاع الامواج.

وتعتبر هذه الحالة أول حالة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال هذا الموسم.

وتنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تصل إلى 4 درجات حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 20 درجة وتصل درجات الحرارة الصغري إلى 15 درجة يوم الأحد القادم.

كما يشهد شمال وجنوب الصعيد انخفاض في درجات الحرارة ليكسر حاجز 30 درجة لتسود أجواء معتدلة هناك وتنخفض درجات الحرارة الصغري أيضًا.

ويزداد الاحساس ببرودة الطقس خلال الحالة القادمة بسبب نشاط الرياح الباردة القادمة من جنوب أوروبا.

ونصحت الارصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الصباح وارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن.

وقد أعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من غداً السبت 20 نوفمبر إلى الخميس 25 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة ليلاً على كل الأنحاء.

وذكرت الأرصاد أنه اعتبارًا من غداً السبت تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون هناك حالة من سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3-4 درجات على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام القادمة:

- يوم السبت 20 نوفمبر:

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش) قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة، كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد (الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية) على فترات متقطعة.

كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوم الأحد 21 نوفمبر:

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش) قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة، كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من منطقة خليج السويس وسيناء (راس غارب والزعفرانة ونخل وكاترين) على فترات متقطعة.

كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- يوم الاثنين 22 نوفمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 30% تقريبا.

- من الثلاثاء 23 نوفمبر إلى الخميس 24 نوفمبر:

تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً السبت 20 نوفمبر إلى الخميس 25 نوفمبر 2021

- السبت 20 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 22 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 24 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 16 درجة.

- الأحد 21 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- الاثنين 22 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 21 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 21 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 24 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- الثلاثاء 23 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 22 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 24 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 16 درجة.

- الأربعاء 24 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 24 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 16 درجة.

- الخميس 25 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 23 درجة والصغرى 67، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 24 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 16 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً السبت 20 نوفمبر إلى الخميس 25 نوفمبر 2021.