رانيا كمال ضيف شرف «المداح2» في رمضان المقبل

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تخوض الروائية والناقدة الفنية رانيا كمال أولى تجاربها التمثيلية من خلال مشاركتها كضيف شرف في الجزء الثاني من مسلسل «المداح» الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي وقام ببطولته الفنان حمادة هلال.

ويعقد منتج العمل إسلام المرسي جلسات عمل مع ابطال الجزء الأول من المسلسل للتعاقد معهم، ومن المحتمل التعاقد مع أبطال جديدة لم يظهروا في الجزء الأول، كما يبحث المرسي عن فنانة لتجسد شخصية رحاب التي جسدتها الفنانة نسرين طافش في الجزء الأول، بعد إعتذار الأخيرة عن المشاركة في الجزء الثاني.

جديرًا بالذكر أن مسلسل «المداح» الجزء الأول بطولة نخبة من النجوم وهم: حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، هادي خفاجة، حنان سليمان، محمد عز، محسن منصور، عبير فاروق، محمد الصاوي، تامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج