بدأت بمشادة كلامية على فيسبوك.. السجن 7 سنوات لطالب قتل زميله في الأقصر

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قضت محكمة جنايات الأقصر، بمعاقبة طالب قتل زميله، بالسجن سبع سنوات، وتوجيه تهمة الضرب الذي أفضى إلى موت، بسبب خلافات بينهما على مواقع التواصل الاجتماعى بمدينة الأقصر.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، يوم 5 سبتمبر الماضي، إخطارا من اللواء مجدي لطفي مدير المباحث الجنائية باستقبال مستشفي الأقصر العام جثة طالب يدعى «م. ج» 15 عاما، مقيم بدائرة البندر وبها طعنة نافذة بالبطن.

وعقب اجراء التحريات تبين أن المدعو «ز. م» ،15 سنه طالب مقيم بدائرة القسم، تعدى على المجنى عليه بالضرب بالة حادة، مما أدى إلى إصابته بطعنة نافذة في البطن أودت بحياته في الحال. وبمواجهة الجاني اعترف بارتكابه الواقعة، لحدوث خلافات بينهما ومشادة كلامية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتتطورت إلى المشاجرة.

تم إحالة الواقعة إلى محكمة الاقصر، وقضت بالحكم الصادر.