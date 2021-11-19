بعد 12 ساعة فقط.. مباحث الدقهلية تكشف لغز العثور على جثة مسنة مقيدة ومقتولة بشقتها

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كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، اليوم، غموض العثور أهالي قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة، على سيدة مسنة مقيدة ومذبوحة داخل منزلها بالقرية، حيث كشفت التحريات بعد 12 ساعة فقط أن وراء ارتكاب الواقعة طالب بالفرقة الأولي بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة والذى تربطه على صلة قرابة بالمجني عليها، والذى قتلها بعدما دخلت عليه الشقة أثناء قيامه بسرقة مصوغاتها الذهبية.

كان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مأمور مركز المنصورة بورود بلاغ من أهالى قرية تلبانة دائرة المركز بالعثور على سيدة مسنة ‏مقيدة ومذبوحة داخل منزلها بالقرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، إلى مكان البلاغ كما انتقل ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة بقيادة العقيد محمد منير العدل، مفتش مباحث مركز شرطة المنصورة، والرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، وتبين العثور على جثة «آمال .ل.ر» 63 سنة مدرسة بالمعاش، وبمناظرة الجثة تبين أنها مقيدة اليدين بإيشارب وبها جرح بالرقبة ومكممة الفم ومسجاه على وجهها على الأرض، كما تبين اختفاء مصوغاتها وأموالها .

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المديرية تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومباحث مركز المنصورة لكشف ملابسات الواقعة.‏

وبفحص كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط المنزل والتي كشفت عن دخول أحد الأشخاص يرتدي «كاب» وكمامة داخل المنزل وقيامة بفتح البوابة الخارجية للمنزل وتبين انه يدعي «إسلام.أ.ص.غ»، 21عاما، طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة والذى استغل إقامة نجلة عمته والمتزوجة من أحد ابناء المجني عليها بالمنزل وصعوده إلى الطابق الأول للمسكن والدلوف إلى شقة المجنى عليها لسرقتها.

وبتقنين الإجراءات جري ضبط المتهم وبحوزته المسروقات، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.