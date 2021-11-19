ضبط منتج شهير استولى على ملايين الجنيهات من راغبي شراء الشاليهات

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ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة منتجا سينمائيا شهيرا يُدعى «إ. إ»، رئيس شركة كبرى للإنتاج الفني والسينمائي بمدينة نصر، تبين من التحريات اتهامه في قضايا نصب، لتقدم العشرات ببلاغات ضده في مدينة نصر.

كشفت التحريات أن المنتج السينمائى متهم في قرابة 30 قضية نصب تنوعت ما بين شيكات وإيصالات أمانة وذلك بعد أن قام بالإعلان عن بيع شاليهات في رأس سدر عام 2012، قيمة سعر الشاليه 95 ألف جنيه، ومساحته 53 مترًا، وتقسيط باقي المبلغ على 100 شهر على أن يكون التسليم بعد عامين وتقدم العشرات لحجز الشاليهات ودفعوا مقدم التعاقد لكنهم لم يتسلموا الشاليهات حتى الآن ما دفعهم لتحرير محاضر ضده اتهموه فيها بجمع الملايين منهم دون تسلميهم الوحدات المتعاقد عليها بحجة وجود مشاكل على الأرض التي سيقام عليها المشروع.