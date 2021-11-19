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تسجيل 35 إصابة بكورونا وتعافي 42 حالة

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تسجيل 35 إصابة بكورونا وتعافي 42 حالة تسجيل 35 إصابة بكورونا وتعافي 42 حالة
أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (35) حالة مؤكدة، وتعافي (42) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (44) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (549412) حالة، وعدد حالات التعافي (538505) حالات، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة لـ ( 8822 ) حالة وفاة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).


الوطن السعودية

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