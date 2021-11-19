أخبار عاجلة

صرف دفعة جديدة من التعويضات للمضارين بقري بئر العبد -
جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-11-2021 والقنوات الناقلة فى الدوري المصرى والإسباني والسعودي -
ندوات توعوية في المصالح الحكومية للحد من العنف ضد المرأة -
8 محاضر تموينية في حملة على المحال التجارية بالحسنة في شمال سيناء -
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
قسم اللغة الانجليزية بآداب العريش يطلق موقعا خاصا لدعم العملية التعليمية -
أستاذ آثار يشيد بـ«نادر العباسي»: يعمل على المقطوعات منذ أغسطس الماضي (فيديو) -
أكثر من 3 مليارات دولار.. إجمالي الواردات الإماراتية من تركيا في 2020 -
الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا -
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

البيئة تحذر من بيع مخططات على أراض زراعية دون موافقتها

Print
البيئة تحذر من بيع مخططات على أراض زراعية دون موافقتها البيئة تحذر من بيع مخططات على أراض زراعية دون موافقتها
جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحذيرها من بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقتها، أو اعتماد المخططات للتجزئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بعدما لاحظت استمرار وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد عن بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقة الوزارة.

وأكدت "الوزارة" أن هذه الخطوة تخالف الضوابط المعتمدة للتجزئة وكذلك الضوابط والآلية التي أعدت بالتنسيق بين وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأهابت "الوزارة" بالشركات والمكاتب العقارية والأفراد، بضرورة الامتناع عن بيع أي مخطط على أرضٍ زراعية بدون موافقة الوزارة، داعية إلى اعتماد المخططات للتجزئة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
الجامعة السعودية الإلكترونية تفتح بوابة القبول للفصل الدراسي الثاني

الجامعة السعودية الإلكترونية تفتح بوابة القبول للفصل الدراسي الثاني

4 وفيات و48 إصابة بحادث باص طريق الهجرة

4 وفيات و48 إصابة بحادث باص طريق الهجرة

مسمع وصنات وسايوس ومرزم و حفار أعيان.. أسماء لموهوبي تحديد مواقع المياه الجوفية #عاجل

مسمع وصنات وسايوس ومرزم و حفار أعيان.. أسماء لموهوبي تحديد مواقع المياه الجوفية #عاجل

أمير جازان يطلق عشها صح في بيش

أمير جازان يطلق عشها صح في بيش