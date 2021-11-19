«ملتقى أولادنا» يطلق ورشة الرسوم المتحركة

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تتواصل فعاليات الملتقي الخامس لمؤسسة «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، وشهد اليوم بدء العمل بورشة للرسوم المتحركة، التي اقامتها المخرجة عطية عادل خيري مع مجموعة من أولادنا ذوي القدرات الخاصة بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث أبدوا المشاركين عن سعادتهم بتعلم مهارات جديدة ومختلفة .

يذكر أن الملتقى تستمر فعالياته حتى الإثنين القادم الموافق ٢٢ نوفمبر الحالي، وتقام دورة هذا العام تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا»، وهي دورة استثنائية، حيث يلتقي اولادنا، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والاوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.