★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير ٢٠ نوفمبر ٩١ رحلة جوية مختلفة غدا السبت.

وقالت الشركة، في بيان، إنه سيتم تسيير ٦٠ رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، الكويت، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، مدريد، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، جنيف، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، اربيل و٢٦ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب وأبوسمبل، وه رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٨٩٠٤ راكبا .

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير اليوم ١٩ نوفمبر ٨٧ رحلة جوية بمعدل ٦٢ رحلة دولية و٢٠ رحلة داخلية و٥ رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات ٨٥٢٢ راكبا.