مجلس جامعة عين شمس يتفقد مركز دعم الإبتكار وريادة الأعمال قبل افتتاحه رسمياً

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أجرى مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني ونواب رئيس الجامعة والعمداء ووكلاء الكليات وعدد من أعضاء المجلس من الخارج، جولة تفقدية داخل مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية.وتم الإنتهاء من تطويره وتجهيزه تحت اشراف مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة ليكون بذلك نقلة نوعية داخل الجامعة لتراكب جامعات الجيل الرابع.

وقال المتيني، إن المركز يقدم الدعم للطلاب والباحثين للعمل على مخرجات الأبحاث العلمية للمساعدة في تحويلها إلى نماذج نصف صناعية قابلة للتسويق، مشيرا إلى أنه قد نجح المركز وطلابه في المشاركة في العديد من المسابقات الدولية وتحقيقه مراكز متقدمه على مستوى العالم وتم تكريمه من قبل العديد من الجهات .

وقام الحضور بجولة تفقدية بالمبني المكون من ٤ ادوار على مساحة ٨٠٠٠ متر مربع ويضم ايضا مركز التوظيف بالجامعة برئاسة الدكتور ايمن فريد ومركز والتدريب والتطوير برئاسة الدكتورة نيفين عاصم.

وطالب المتيني بضرورة التواصل الفعال مع الطلاب وتبني افكارهم مع توفير الدعم اللازم والتواصل مع شركاء من الصناعة من اجل الوصول لمنتجات نهائية يمكن تداولها بالسوق.

واكد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، على اهمية دور الإبتكار وريادة الاعمال كعنصر أساسي ضمن منظومة الجامعة والتي تسعى لتسخير المعرفة لخدمة التنمية والاقتصاد الوطني، والمشاركة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في شتي المجالات، مشيرا ان مركز الابتكار يعتبر خطوة رائدة خطتها الجامعة.

وأشار الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى ضرورة تكاتف وتعاون بين جميع الوحدات المتعلقة بالابتكار وريادة الاعمال بالمركز.

فيما أكد الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على اهمية توسيع الشراكات مع مؤسسات المجتمع بصفة عامة لرعاية افكار الطلاب.