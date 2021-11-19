وزير الرياضة يقوم بجولة تفقدية في المدينة الشبابية والرياضية بالغردقة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمحافظة الغردقة، خلال زيارته لمدينة الغردقة بجولة تفقدية في المدينة الشبابية والرياضية بالغردقة لمتابعة استعدادات المدينة لاستقبال الزائرين، يرافقه اشرف البجرمي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، ومحمد عبدالنبي أمين صندوق المدينة الشبابية والرياضية بالغردقة، وفراج عبدالمقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

حيث قام وزير الشباب والرياضة بتفقد الملاعب الخماسية وملعب كرة السلة، ومتابعة تطوير مدرجات المسرح، والمبني الإداري والإجتماعي بالمدينة والذي يضم ٧٨ غرفة بإجمالي ٢٩٧ سرير، بالإضافة إلى قاعة الطعام.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال تفقده للمدينة الشبابية، أنها جاهزة لاستقبال شباب الجمهورية، والتي تتضمن صالة ألعاب رياضية، وملاعب وقاعة للحاسب الآلى، ومسرح، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية والملاهى والحدائق.

وأكد صبحي على اهتمامه البالغ للترويج للسياحة والتنمية السياحية في البحر الأحمر، وأشار إلى إهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة السيد الرئيس بالشباب.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أهمية الترويج للمدن السياحية بالبحر الأحمر من خلال إقامة الفعاليات الرياضية والشبابية كأفضل الطرق التسويقية للمدن الشبابية والرياضية.