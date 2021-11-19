وزير التنمية المحلية يكلف 7 محافظات بالاستعدادات للتعامل مع التقلبات الجوية المتوقعة

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تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة التقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية بتعرض عدد من المحافظات لموجة من الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين ومن بينها الدقهلية والاسكندرية وكفر الشيخ ومطروح ودمياط والبحيرة وشمال سيناء، وذلك في إطار متابعة الوزارة لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض عدد من المحافظات خلال اليومين القادمين لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

ووجه الوزير، في تصريحات صحفية، الجمعة، عَلِى الفور برفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ في تلك المحافظات لحين الاستقرار في الأحوال الجوية، كما كلف غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وقال إن المحافظات التي ستتعرض لموجة من موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية قررت تعطيل الدراسة للطلاب بجميع مناطق المحافظات لحين الاستقرار في حالة الطقس وتوقف سقوط الأمطار. كما شدد عَلِي ضرورة متابعة الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات والاسراع من عمليات شفط أي تراكمات وتجمعات لمياه الأمطار حتي لا تتأثر حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى وجود حالة من الاستقرار من حالة الطقس في باقي محافظات الجمهورية، مع رفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة المعنية .

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور والحماية المدنية.

وأوضح الوزير أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات التي من المحتمل أن تشهد موجة من الطقس السيء لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

كما طالب «شعراوي»، بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

