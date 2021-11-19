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وزيرة البيئة تستعرض أمام تشارلز تجربة في التحول الأخضر (تفاصيل)

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وزيرة البيئة تستعرض أمام تشارلز تجربة مصر في التحول الأخضر (تفاصيل) وزيرة البيئة تستعرض أمام تشارلز تجربة في التحول الأخضر (تفاصيل)

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استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال لقائها مع الأمير تشارلز ولى العهد البريطانى تجربة في التحول الأخضر بدعم من الرئيس عبدالفتاح ، مؤكده ايمانه بأن دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية المختلفة، أصبح ضرورة حيوية لضمان استدامة كافة الاستثمارات في مصر، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة،

وذكرت «فؤاد» ما قامت به مصر بالتعديل في السياسات واللوائح والقوانين ووجود مناخ داعم للانتقال والتحول للاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى معايير الاستدامة البيئية وتضمينها في موازنة الدولة، وتم وضع هدف طموح بأن تكون ٥٠% من مشروعات الدولة تكون خضراء بحلول عام ٢٠٢٤ و١٠٠% بحلول عام ٢٠٣٠، كما تم اطلاق السندات الخضراء والتى ركزت على مشروعات التصدى لآثار تغير المناخ، مثل مشروعات النقل والصرف الصحي، موضحة العمل على توفير مشروعات مربحة في هذا الصدد مثل مشروعات الطاقة الجديد والمتجددة.

كما اشارت وزيرة البيئة إلى قانون تنظيم إدارة المخلفات والتى تبنى فلسفته على مفهوم الاقتصاد الدوار، ومن خلال تم استصدار اول تعريفة لتحويل المخلفات إلى طاقة( ١٤٠ قرش للكيلو وات)، وتقدم عدد كبير من الشركات الوطنية والاجنبية للاستثمار في هذا المجال في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، لافته إلى الاستراتيجية التي تعمل عليها مصر حاليا لاستخدام الهيدروجين الأخضر وتبذل قصارى جهودها للبدء في اولى المشروعات في هذا المجال من خلال وزارة الكهرباء والطاقة.وتابعت فؤاد انه فيما يتعلق بقطاع الصناعة فانه يتم اتاحة حزم استثمارية لهذا القطاع لتحقيق التوافق البيئى، جزء من هذه الحزم يقدم منح والجزء الاخر يقدم في صورة قرض، آملة ان هذا القطاع من الممكن ان يتحول إلى صناعة خضراء قريبا من خلال استخدامات كفاءة الطاقة، والطاقة الجديدة والمتجددة.

المصرى اليوم

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