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النيابة تحقق في واقعة سقوط طالب من الطابق الرابع بمدرسة في كفر شكر

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النيابة تحقق في واقعة سقوط طالب من الطابق الرابع بمدرسة في كفر شكر النيابة تحقق في واقعة سقوط طالب من الطابق الرابع بمدرسة في كفر شكر

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أمرت النيابة العامة بكفر شكر بمحافظة القليوبية استدعاء اثنين من هيئة التدريس بمدرسة كفر الشهاوى خاطر صباح السبت للاستماع إلى أقوالهما في المحضر رقم 4915 إدارى كفر شكر ومشرفة الطابق الرابع الذي سقط منه طالب ولقى مصرعه فور وصوله إلى مستشفى كفر شكر.

كان طالب بالصف الثاني الإعدادي لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع داخل مدرسة كفر الشهاوي خاطر الإعدادية التابعة لإدارة كفر شكر بتعليم القليوبية حيث تم نقل الطالب مصابا إلى مستشفى كفر شكر ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة إسعافه داخل المستشفى.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لفحص الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

من جانبه، قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إنه تقرر تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة وكلف هالة عاشور مدير إدارة كفر شكر التعليمية بمتابعة التحقيقات في الواقعة وبيان سبب خروج الطالب من الفصل وسقوطه.

وتبين من التحقيقات أن المدرسة تعمل فترة مسائية وأن الطالب المتوفى يدعى «ع.ع.م» بالصف الثاني الإعدادي، وخرج من الفصل خلال حصة العلوم بعد استئذان المدرس للذهاب إلى دورة المياه وفجأة سقط من الدور الثالث دون أن يعلم أحد سبب سقوطه.

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطالب سقط خلال تواجده بمفرده، ويجري التحقيق في الواقعة لكشف ملابساته.

المصرى اليوم

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