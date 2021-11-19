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صرف دفعة جديدة من التعويضات للمضارين بقري بئر العبد
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 09:18 صباحاً
جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-11-2021 والقنوات الناقلة فى الدوري المصرى والإسباني والسعودي
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 09:18 صباحاً
ندوات توعوية في المصالح الحكومية للحد من العنف ضد المرأة
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 09:02 صباحاً
8 محاضر تموينية في حملة على المحال التجارية بالحسنة في شمال سيناء
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:44 صباحاً
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:44 صباحاً
قسم اللغة الانجليزية بآداب العريش يطلق موقعا خاصا لدعم العملية التعليمية
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:44 صباحاً
أستاذ آثار يشيد بـ«نادر العباسي»: يعمل على المقطوعات منذ أغسطس الماضي (فيديو)
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:44 صباحاً
أكثر من 3 مليارات دولار.. إجمالي الواردات الإماراتية من تركيا في 2020
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:44 صباحاً
الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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"لوريال" تعرض "صالون المستقبل" في إكسبو 2020 دبي
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cnn arabic
الجمعة 19 نوفمبر 2021 03:15 مساءً
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