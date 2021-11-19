اليابان تتبرع بلقاحات أسترازينيكا لمصر عبر مرفق «كوفاكس»

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أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستُقوم بتقديم لقاحات أسترازينيكا إلى مصر في ضوء علاقات الصداقة بين اليابان ومصر، واستنادًا إلى الوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد في مصر.

ونقلت السفارة اليابانية في القاهرة في بيان لها، أن التبرع سيكون أول تقديم للقاحات من اليابان إلى القارة الإفريقية. حيث سيتم شحن جرعات اللقاح المنتجة في اليابان إلى مصر بمجرد اكتمال الترتيبات اللوجستية من قبل مرفق كوفاكس.

وقامت اليابان بدعم جهود مصر خلال التصدي لجائحة كورونا من خلال تقديم أكثر من 250 مليون دولار أمريكي لتوفير معدات طبية يابانية الصنع، فضلا عن دعم الأبحاث الجديدة بالجامعة المصرية –اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ودعم الميزانية للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة. كما تتعاون اليابان أيضًا مع مرفق كوفاكس، وهو الألية العالمية للإمداد باللقاحات، بمساهمة قدرها مليار دولار أمريكي، والتي تمثل أكثر من 10٪ من إجمالي ميزانية المرفق، وذلك اعتبارًا من يونيو الماضي.