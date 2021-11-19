أزمات عديدة تواجه أبناء قطاع غزة: ركود اقتصادي وفقر (تقرير)

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يشهد قطاع غزة حالة من الركود الاقتصادي وانخفاض مستوى المعيشة، ما يؤدى باستمرار إلى هجرة الشباب بحثا عن لقمة العيش في البحر، باتجاه أوروبا بسبب استمرار الحصار «الإسرائيلي» المفروض منذ أعوام، مرورا بالحرب الأخيرة، فضلا عن عدم دخول المواد الخام، التي تعتمد عليها الورش الصناعية وفق محللين اقتصاديين، فضلا عما سببته جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ويواجه الاقتصاد خسائر كبيرة، داخل القطاع لعدم وجود طلب على الكثير من السلع، سواء من الملابس أو المواد الغذائية، فازدادت الأوضاع سوءا للسكان البالغ عددهم نحو 2 مليون نسمة، ووفقا لوكالة «فلسطين اليوم»، ذكر المحلل الاقتصادي أحمد أبوقمر، أن قطاع غزة يعيش حالة من الانكماش الاقتصادي، وأصبح اقتصاده استهلاكي فقط، لأنه يعتمد فقط على ما يدخل من سلع مستوردة، دون انتاج، مما تسبب بخلق حالة من الركود، وجعل اعتماد القطاع على الرواتب من الحكومات والمساعدات الخارجية، كما أن الواردات أككبر بكثير من الصادرات.

وتسببت حالة الركود في خلق نسب بطالة عالية تفوق الـ 50%، بينما بلغت نسبة الفقر في غزة إلى ما يزيد عن 75%، وفقا تقرير البنك الدولي.

وشدد المحلل الاقتصادى على ضرورة إدخال المواد الخام إلى القطاع، وإيجاد أيدي عاملة ومصانع تستطيع الإنتاج وتصدير ما يمكن انتاجه إلى الخارج، من أجل دخول العملة الصعبة لتكون فائض مناسب في الميزان التجاري، ويؤدي لاحتياطات وقوة بالعملات التي تحوز عليها.

واضطر عدد من كبار المصانع التجارية إلى إغلاق أبوابها بشكل تام بسبب منع وصول المواد الخام إلى القطاع، وعدم السماح للبضائع المنتجة محلياً من التصدير، ووفقا لتقرير نشره موقع «اندبندنت عربية» في وقت سابق أن هناك ما يقرب من 95 مصنعاً أغلقت أبوابها في وجه 10 آلاف عامل، في حين تم إغلاق نحو 500 مصنع منذ بدء الحصار عام 2007.

وأدت السياسات الإسرائيلية إلى تجميد رأس المال، حسبما قال على الحايك، رئيس «جمعية رجال الأعمال إن مجمل الخسائر التي لحقت بالاقتصاد في غزة تصل إلى 500 مليون دولار، بسبب توقف المصانع عن العمل، و150 مليون دولار بسبب حجز إسرائيل البضائع،

وتراوحت معدلات البطالة ما بين 85 إلى 89 % وفق بيانات «مركز الإحصاء الفلسطيني»، فيما كانت قبل الحرب الأخيرة 70%، ووفقا لما قاله رئيس الاتحاد العام لنقابات عمل فلسطين سامي العمصي، عن فقدان أكثر من 100 ألف عامل في غزة وظائفهم، وبلوغ عدد إجمالي العاطلين سواء كانوا عاملين وفقدوا مصدر رزقهم، أو غير عاملين من الأساس، أو خريجين ولم يحصلوا على فرصة عمل، بنحو ربع مليون شخص،.

ووصل معدل الفقر في القطاع إلى ما دون الحد الأدنى بنحو ما قيمته 10 دولار في اليوم، فيما كان الحد الأدنى 25 دولار، وتصل مرتبات الخريجين الجدد إلى 250 دولار، بعد معاناة البحث عن وظيفة تصل إلى نحو 6 سنوات في بعض الحالات، وفقا لمركز الإحصاء الفلسطيني.