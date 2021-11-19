أسطورة آرسنال ينصح ليفربول بمنح «صلاح» عقدًا تاريخيًا

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يعتقد راي بارلور أسطورة أرسنال أن ليفربول يجب أن يعطي الأولوية لتمديد عقد النجم الدولي المصري محمد صلاح. وزعم أن نجم روما السابق «يمكنه أن يطالب بما يريد».

يعتبر صلاح أفضل لاعب كرة قدم في العالم في الوقت الحالي. وسجل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا 15 هدفًا في العديد من المباريات في جميع المسابقات لليفربول هذا الموسم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح الحالي مع ليفربول في عام 2023، لذلك، سيعطي الريدز الأولوية لتمديد عقد صلاح لتجنب اهتمام فرق مثل برشلونة وريال مدريد.

يعتقد بارلور أن ليفربول يجب أن يعرض على صلاح عقدًا مربحًا. كما يتعين عليهم أن يكونوا مستعدين للتعامل مع الأمور عندما يمثل صلاح وماني مصر والسنغال على التوالي في كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في شهر يناير المُقبل.

وقال بارلور في تصريحات إلى شبكة «توك سبورت»: «لا يمكنني تجاوز ليفربول، المشكلة في كأس الأمم الأفريقية ماني وصلاح. صلاح كان مخيفًا بالأهداف التي سجلها، يعني أنه يمكنه المطالبة بما يريد بعقده الجديد!».

كان محمد صلاح بمثابة تعويذة ليفربول منذ انضمامه إلى الريدز من روما في صيف عام 2017 في صفقة قيمتها 36.9 مليون جنيه إسترليني. لقد سجل 140 هدفاً في 218 مباراة فقط للنادي في جميع المسابقات.

ساعد صلاح ليفربول في الفوز بأول دوري أبطال أوروبا منذ 14 عامًا خلال موسم 2018-19. كما قاد فريق ميرسيسايد للفوز بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2019-20.

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مرة واحدة، وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وجائزة أفضل لاعب في ليفربول مرتين.

وجذب الفرعون المصري أندية عملاقة أمثال برشلونة وريال مدريد في السنوات الأخيرة. لكنه كشف عن رغبته في البقاء في ليفربول ومساعدة النادي على الفوز بالمباريات والألقاب في المستقبل القريب.