وزيرة البيئة تناقش مع الأمير تشارلز كيفية التصدى للتغير المناخى ( تفاصيل)

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قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم باستقبال الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، خلال وصوله إلى المبنى اليوناني بالتحرير، وذلك بناء على الدعوة التي تلقتها وزيرة البيئة من السفارة البريطانية للمشاركة في اطلاع ولى عهد بريطانيا على مشروعات الشباب المصرى الخضراء في موضوعات الاستدامة والبيئة، وأيضا المشاركة في فعاليات الجلسة الخاصة بالقطاعين الخاص والبنكى في دعم المشروعات البيئية والمستدامة والتى تهدف للتصدى لآثار تغير المناخ.

واستمع الأمير تشارلز إلى الأفكار المبتكرة للشباب المصرى وخاصة السيدات في فعالية «مبادرة الاسواق المستدامة» والتى تحقق توفير وظائف خضراء، حيث قدم هؤلاء مشروعات مبتكرة تساعد في توفير حلول لمختلف التحديات في المجتمع المصري. وابدى ولى العهد البريطانى اعجابة الشديد بأفكار هؤلاء الشباب، لدعم الخدمات للمشروعات البيئية وخاصة استخدام الرقمنة والتحول الرقمى في تواكب التقدم التكنولوجى .

كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد برفقة الامير تشارلز في الجلسة الخاصة برجال الاعمال والتى شارك فيها ممثلى شركة فوادفون، وبنك HSBC، وبنك CIb، وشركة«كرم سولار»، وتضمنت المناقشات الآلية التي تتبعها الدولة لاتاحة المجال للبنوك والقطاع الخاص للاستثمار في للمشروعات الخضراء، والفرص المتاحة للاستثمارات الخضراء في مصر، خاصة التي تهدف للتصدى لتغير المناخ، وقد اكد الحضور على توفير مناخ اكثر دعما للاستثمارات في مصر من خلال اللوائح والتشريعات، مثل مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والذى يتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فيها، سواء في المشروعات الكبيرة والتى تحقق ارباح كبيرة، أو المشروعات الصغيرة .

وأشارت وزيرة البيئة في هذا الصدد إلى مشروع وحدات البيوجاز والذى تنفذه السيدات في البيوت والتى تتضمنها مبادرة «حياة كريمة»، والتى تنفذها شركات ناشئة من الشباب، مشيرة إلى إمكانية تنفيذ تلك الاستثمارات الخضراء في مجالات أخرى بجانب مجال الطاقة، مثل مجالات الزارعة والمياه والنقل خاصة في ظل المبادرات الرئاسية مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة النقل النظيف والتى تتصمن تحويل السيارات والاتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء .