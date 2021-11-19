أخبار عاجلة

صرف دفعة جديدة من التعويضات للمضارين بقري بئر العبد -
جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-11-2021 والقنوات الناقلة فى الدوري المصرى والإسباني والسعودي -
ندوات توعوية في المصالح الحكومية للحد من العنف ضد المرأة -
8 محاضر تموينية في حملة على المحال التجارية بالحسنة في شمال سيناء -
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
قسم اللغة الانجليزية بآداب العريش يطلق موقعا خاصا لدعم العملية التعليمية -
أستاذ آثار يشيد بـ«نادر العباسي»: يعمل على المقطوعات منذ أغسطس الماضي (فيديو) -
أكثر من 3 مليارات دولار.. إجمالي الواردات الإماراتية من تركيا في 2020 -
الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا -
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

دراسة تحذر : القوارض قد تكون حاملة لفيروس كورونا دون أعراض

Print
دراسة تحذر : القوارض قد تكون حاملة لفيروس كورونا دون أعراض دراسة تحذر : القوارض قد تكون حاملة لفيروس كورونا دون أعراض

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت دراسة من أن القوارض قد تكون حاملة للفيروسات الشبيهة بكورونا من دون أعراض، ما يعني أن «الفيروس» قد يأتي من الفئران، وأجرى باحثون من جامعة برينستون تحليلا جينيا لأنواع مختلفة من الثدييات، ودرسوا على وجه التحديد المستقبلات التي ترتبط بها فيروسات السارس.

وفى الدراسة وجدوا دليلا على أن بعض أنواع القوارض في الماضي تعرضت مرارا وتكرارا لفيروسات كورونا الشبيهة بالسارس، ما أدى بها على الأرجح إلى تطوير مستوى معين من المقاومة، ويعد «حيواني المصدر»، ما يعني أنه قفز من حيوان إلى البشر.

ويعد تحديد الحيوانات التي قد يكون لها حماية مماثلة ضد مثل هذه العدوى، وبالتالي يمكن أن تكون بمثابة مستودعات فيروسية، أمر حيوي لمنع الأوبئة في المستقبل.

وأجرى الدراسة عالم الأحياء الجزيئية شون كينغ، وعالمة الكمبيوتر، منى سينغ، من جامعة برينستون بنيوجيرسي، وأشار في الدراسة إلى أن القوارض الأسلاف ربما تكون أصيبت بعدوى متكررة بفيروسات كورونا الشبيهة بالسارس، وفقا لـ ديلي ميل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
63 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

63 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

رئيس جامعة بنها: حريصون على تطعيم جميع المنتسبين بلقاح فيروس كورونا

رئيس جامعة بنها: حريصون على تطعيم جميع المنتسبين بلقاح فيروس كورونا

61 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

61 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 42484 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 42484 إصابة جديدة بفيروس كورونا