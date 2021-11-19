دراسة تحذر : القوارض قد تكون حاملة لفيروس كورونا دون أعراض

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حذرت دراسة من أن القوارض قد تكون حاملة للفيروسات الشبيهة بكورونا من دون أعراض، ما يعني أن «الفيروس» قد يأتي من الفئران، وأجرى باحثون من جامعة برينستون تحليلا جينيا لأنواع مختلفة من الثدييات، ودرسوا على وجه التحديد المستقبلات التي ترتبط بها فيروسات السارس.

وفى الدراسة وجدوا دليلا على أن بعض أنواع القوارض في الماضي تعرضت مرارا وتكرارا لفيروسات كورونا الشبيهة بالسارس، ما أدى بها على الأرجح إلى تطوير مستوى معين من المقاومة، ويعد فيروس كورونا «حيواني المصدر»، ما يعني أنه قفز من حيوان إلى البشر.

ويعد تحديد الحيوانات التي قد يكون لها حماية مماثلة ضد مثل هذه العدوى، وبالتالي يمكن أن تكون بمثابة مستودعات فيروسية، أمر حيوي لمنع الأوبئة في المستقبل.

وأجرى الدراسة عالم الأحياء الجزيئية شون كينغ، وعالمة الكمبيوتر، منى سينغ، من جامعة برينستون بنيوجيرسي، وأشار في الدراسة إلى أن القوارض الأسلاف ربما تكون أصيبت بعدوى متكررة بفيروسات كورونا الشبيهة بالسارس، وفقا لـ ديلي ميل.