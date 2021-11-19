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ضبط متهم بتوظيف الاموال بالإسكندرية

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ضبط متهم بتوظيف الاموال بالإسكندرية ضبط متهم بتوظيف الاموال بالإسكندرية

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كشفت اجهزة الامن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين بالإسكندرية) و4 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الحديد والصلب مقابل فائدة شهرية ، ولقد قام المذكور بسداد الفائدة لفترة ثم توقف عن سدادها وإمتنع عن رد أصول المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتبين وجود آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

المصرى اليوم

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