بعد وقفه عن الغناء.. سعد الصغير يوجة رسالة إلى «حمو بيكا» :«متتكلمش أنت بتبوظ الدنيا»

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وجه الفنان سعد الصغير رسالة لمطرب المهرجانات حمو بيكا، بسبب تصريحاته الأخيرة بعد وقفه عن الغناء من نقابه المهن الموسيقية برئاسة الفنان الكبير هاني شاكر.

وقال «الصغير» في بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك» :«حمو بيكا بعد إذن حضرتك متتكلمش، أنا أكبر منك وأنا أخوك متتكلمش عشان أنت طيب، فا أنت بتبوظ الدنيا ياحمو، حبيب قلبي لازم تروح تعد على الترابيزة للأستاذ هاني والملحن أحمد رمضان والمايسترو حمادة أبواليزيد والأستاذ منصور هندي، والأستائ حلمي عبدالباقي».

وأضاف :«وتروح تقولهم براحة أنا بقول على نفسي أنا راجل مؤدي فا لو دخلت الأمتحان أنا هسقط، أنا عايز تصريح عشان معايا فرقة وعليا اقساط دا بس اللي تقوله ياحمو يابيكا».

وكان مطرب المهرجان حمو بيكا، علق على قرار وقفه من قبل نقابة المهن الموسيقية، قائلاً:«مبسوط وسعيد علشان بسمع قرار وقفي من خمس سنين، وأوجه رسالة لمن يوقفني أنت بتوقفني أنا ومعايا ناس فاتحة بيوت كتير، وإذا قولتوا أننا لا نصلح للغناء فهناك أناس كثيرة لا تصلح وتحمل كارنيهات النقابة، ولكن أحترم قرارات نقيب الموسيقيين المطرب هاني شاكر، ويجب أن تقف الناس بجانبنا».