في بيان "الصحة" عن حالات كورونا في المملكة اليوم: تسجيل 44 حالة حرجة ووفاة واحدة

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نصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 35 حالة مؤكدة، وتعافي 42 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 44 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 549412 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 538505 حالات.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالة واحدة فقط، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8822 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.