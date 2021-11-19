أخبار عاجلة

ندوات توعوية في المصالح الحكومية للحد من العنف ضد المرأة -
8 محاضر تموينية في حملة على المحال التجارية بالحسنة في شمال سيناء -
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
قسم اللغة الانجليزية بآداب العريش يطلق موقعا خاصا لدعم العملية التعليمية -
أستاذ آثار يشيد بـ«نادر العباسي»: يعمل على المقطوعات منذ أغسطس الماضي (فيديو) -
أكثر من 3 مليارات دولار.. إجمالي الواردات الإماراتية من تركيا في 2020 -
الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا -
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين -
رش وتطهير المساجد بشمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة -
إغلاق معبر رفح البري للعطلة الأسبوعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مركز الملك سلمان يتكفّل بسداد المستحقات المتعثرة لطلبة الدول ذات الاحتياج في جامعة المدينة العالمية بماليزيا

Print
مركز الملك سلمان يتكفّل بسداد المستحقات المتعثرة لطلبة الدول ذات الاحتياج في جامعة المدينة العالمية بماليزيا مركز الملك سلمان يتكفّل بسداد المستحقات المتعثرة لطلبة الدول ذات الاحتياج في جامعة المدينة العالمية بماليزيا
من أبناء البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية

مركز الملك سلمان يتكفّل بسداد المستحقات المتعثرة لطلبة الدول ذات الاحتياج في جامعة المدينة العالمية بماليزيا

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مذكرة للتكفل بسداد المستحقات المتعثرة لطلبة الدول ذات الاحتياج في جامعة المدينة العالمية بماليزيا.

وقّع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقّعها عن الطرف الآخر عضو مجلس أمناء جامعة المدينة العالمية في ماليزيا الدكتور عبدالله بن سعد العريفي، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وسيجري بموجب المذكرة دعم الجامعة لسداد المستحقات المالية للطلاب والطالبات المتعثرين لأسباب مالية من الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية الذين يواجهون صعوبة في السداد لتسلم وثائق التخرج.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية المقدمة من المملكة العربية ، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، للقطاعات الحيوية كافة بما في ذلك قطاع التعليم في كافة أنحاء دول العالم المتأثرة بالأزمات الإنسانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجامعة السعودية الإلكترونية تفتح بوابة القبول للفصل الدراسي الثاني

الجامعة السعودية الإلكترونية تفتح بوابة القبول للفصل الدراسي الثاني

تقرير : السعودية حاولت منع صفقة تعاون بين إسرائيل والإمارات والأردن

تقرير : السعودية حاولت منع صفقة تعاون بين إسرائيل والإمارات والأردن

الهيئة السعودية للفضاء تطلق برنامجها التدريبي Space 101

الهيئة السعودية للفضاء تطلق برنامجها التدريبي Space 101

جامعة المؤسس تستضيف اجتماع لجنة عمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية

جامعة المؤسس تستضيف اجتماع لجنة عمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية