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دراسة أمريكية: أول حالة للإصابة بفيروس كورونا كانت لبائع في سوق ووهان الصينية

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دراسة أمريكية: أول حالة للإصابة بفيروس كورونا كانت لبائع في سوق ووهان الصينية دراسة أمريكية: أول حالة للإصابة بفيروس كورونا كانت لبائع في سوق ووهان الصينية

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كشفت دراسة أمريكية إن أول حالة معروفة للإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كانت لبائع في سوق بمدينة ووهان الصينية، وليس محاسبا تبين أنه ليس له صلة بالسوق ولكن حالته ساهمت في التكهنات بأن الفيروس قد يكون قد تسرب من مختبر.

ولا يزال منشأ لغزا ومصدرا رئيسيا للتوتر بين الصين والولايات المتحدة، حيث استبعدت دراسة مشتركة أجرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية العام الجاري نظرية أن يكون كورونا قد نشأ في المختبر، قائلة إن الفرضية الأكثر ترجيحا هي أن العدوى انتقلت إلى البشر بشكل طبيعي، ربما عن طريق التجارة في الحيوانات البرية، وفقا لـ «رويترز».

وقال مايكل وروبي، رئيس قسم البيئة وعلم الأحياء التطوري في جامعة أريزونا، في الدراسة التي نشرت في مجلة ساينس أمس الأول، إن المحاسب، الذي كان يُعتقد على نطاق واسع أنه أول شخص أصيب بكورونا أفاد بأن الأعراض الأولى للمرض ظهرت عليه في 16 ديسمبر بعد عدة أيام مما كان معروفا في البداية، وذكرت الدراسة أن ظهور الأعراض عليه بعد حالات متعددة لعمال في سوق هوانان وبذلك تكون بائعة أسماك هناك هي أول حالة معروفة فقد ظهرت أعراض المرض عليها في 11 ديسمبر.

المصرى اليوم

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