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عربات لشفط مياه الأمطار من شوارع شمال سيناء

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عربات لشفط مياه الأمطار من شوارع شمال سيناء عربات لشفط مياه الأمطار من شوارع شمال سيناء

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أدت الأمطار المتقطعة التي تعرضت لها محافظة شمال سيناء خلال الساعات الماضية إلى توقف كميات كبيرة من المياه في الشوارع والمناطق المنخفضة، مما أعاق حركة السيارات والمواطنين.

وأصدر ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، توجيهاته إلى رؤساء مناطق الأحياء بالتنسيق مع مديرية الطرق وشركة المياه والصرف الصحى والأجهزة المعنية بازالة العوائق وتجمعات المياه على الطرق وفى الشوارع الرئيسية لتيسير حركة المرور، وقيام السيارات بشفط كميات المياه.. علاوة على تسليك بالوعات المجارى وازالة أية عوائق أمامها، وكذا تسليك مخرات السيول بوادى العريش.

وأكد رئيس مركز ومدينة العريش على تكليف ادارات الخدمات واللجنة التنفيذية ولجنة الأزمات بمجلس المدينة باعلان رفع حالة الاستعداد القصوي بجميع مناطق الخدمات والقرى التابعة لمركز ومدينة العريش والتواصل مع غرفة العمليات بمجلس المدينة وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الظروف الجوية ورصد كافة التغيرات، ومتابعة الشكاوى وسرعة حلها أولا بأول وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وأشار إلى أنه تم الدفع بسيارات المجلس وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع لازالة تجمعات المياه، وأن رفع حالة الاستعداد مستمرة لحين اشعار آخر واستقرار الظروف الجوية.

ومن جهة أخرى، تقوم مجالس المدن على مستوى المحافظة بالتنسيق مع مديرية الطرق والأجهزة المعنية بازالة العوائق وتجمعات المياه على الطرق وفى الشوارع الرئيسية لتيسير حركة المرور، وقيام السيارات بشفط كميات المياه.. علاوة على تسليك بالوعات المجارى وازالة أية عوائق أمامها .

المصرى اليوم

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