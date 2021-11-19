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رئيس مجلس النواب يختتم زيارته إلى المجر (تفاصيل)

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رئيس مجلس النواب يختتم زيارته إلى المجر (تفاصيل) رئيس مجلس النواب يختتم زيارته إلى المجر (تفاصيل)

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اختتم المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، زيارته إلى المجر، اليوم الجمعة.

وتوجه جبالي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى لدولة المجر، تلبية لدعوة رئيس الجمعية الوطنية المجرية، والتي جاءت في ظل ما تشهده العلاقات المصرية – المجرية من زخم إيجابي، يُلقي بظلاله على كثافة الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين.

في بداية الزيارة التقي الوفد المصري، «يانوش آدير» رئيس الجمهورية المجري، أكد خلالها رئيس مجلس النواب أن العلاقات المصرية – المجرية راسخة وعميقة وتاريخية، وأن البلدين لديهما إرادة حقيقية لتعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، وأردف أن الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين تمثل انعكاساً للزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

ومن جانبه، أشاد رئيس جمهورية المجر بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، مؤكداً أن زيارة الرئيس عبدالفتاح رئيس جمهورية العربية إلى المجر مؤخراً تأتي كامتداد أصيل لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى متميز ومتقدم.

كما التقى المستشار حنفي جبالي، «لاسلو كوفير» رئيس الجمعية الوطنية المجرية، بمقر البرلمان المجري، أكد خلالها «جبالي» على الرغبة في تعزيز العلاقات البرلمانية، بما يصب في صالح العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، لافتاً إلى قيام مجلس النواب المصري بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – المجرية، لتكون قناة فعالة للتعاون والتنسيق البرلماني بين البرلمانين إزاء القضايا المُشتركة في مُختلف المحافل الإقليمية والدولية، وهو ما قابله «لاسلو كوفير» بترحيب معلناً غبة الجمعية الوطنية المجرية في تعزيز التنسيق والتعاون البرلماني مع مجلس النواب المصري على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.

واختتم رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق، الزيارة الرسمية لدولة المجر، صباح اليوم، بلقاء «زولت سيمجين» نائب رئيس الوزراء المجري، وأكد المستشار حنفي جبالي حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات الاقتصادية مع المجر وتعميق الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة بكلا البلدين، وتعزيز التعاون مع دول تجمع الفيشجراد، خاصة على الصعيد البرلماني، كما استعرض الرؤية المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء المجري على أن بلاده تسعى لتوطيد أسس الشراكة والتعاون مع مصر والتنسيق وتبادل الرؤى حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصرى اليوم

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