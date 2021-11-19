بالأرقام.. التاريخ يُدعم يوفنتوس قبل مواجهة لاتسيو

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من المقرر أن يواجه لاتسيو نظيره يوفنتوس على أرضية ملعب الأولمبي يوم السبت في مباراته المقبلة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

سيدخل لاتسيو هذه المباراة بعد فوزه 3-0 على ساليرنيتانا بقيادة ستيفانو كولانتونو في الدوري. ضمنت أهداف المهاجم النجم سيرو إيموبيلي والمهاجم الإسباني المُخضرم بيدرو ولاعب الوسط الإسباني لويس ألبرتو الفوز لفريق العاصمة بقيادة ماوريسيو ساري.

من ناحية أخرى، فاز يوفنتوس على فيورنتينا بعشرة لاعبين 1-0. وجاء هدف اللقاء الوحيد في الشوط الثاني عن طريق نجم فيورنتينا السابق ولاعب كولومبيا الدولي خوان كوادرادو.

وقد يغيب المهاجم تشيرو إيموبيلي والظهير الأيمن مانويل لازاري والظهير الأيمن آدم ماروسيتش عن تشكيلة لاتسيو، من المتوقع أن يكون لدى ماوريسيو ساري تشكيلة كاملة تحت تصرفه.

في غضون ذلك، قد يغيب عن البيانكونيري قلب الدفاع المخضرم جورجيو كيليني والمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا والظهير ماتيا دي تشيليو والمهاجم فيديريكو بيرنارديسكي.

لاتسيو ضد يوفنتوس وجهًا لوجه:

في 39 مواجهة وجهاً لوجه بين الجانبين، يتمتع يوفنتوس بالأفضلية الواضحة. لقد فازوا في 26 مباراة وخسروا سبع وتعادلوا في ستة مباريات.

واجه الفريقان بعضهما البعض آخر مرة في وقت سابق من هذا العام في الدوري الإيطالي، حيث تغلب يوفنتوس على لاتسيو 3-1. هدفا في الشوط الأول للاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو وهدفه في الشوط الثاني من المهاجم الإسباني ألفارو موراتا ضمنا الفوز ليوفنتوس. وسجل الأرجنتيني الدولي خواكين كوريا هدف لاتسيو الوحيد.