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السعيد ووادي يقودان تشكيل بيراميدز في مواجهة المصري

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السعيد ووادي يقودان تشكيل بيراميدز في مواجهة المصري السعيد ووادي يقودان تشكيل بيراميدز في مواجهة المصري

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة النادي المصري في إطار الجولة الرابعة للدوري على استاد برج العرب.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: على جبر- أحمد سامي- محمد حمدي- أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا- وليد الكرتي- عبدالله السعيد- إبراهيم حسن- إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء؛

شريف إكرامي- أسامة جلال- أحمد منصور- أحمد توفيق- عمر جابر- محمود صابر- دودو الجباس- فخر الدين بن يوسف- رمضان صبحي

وخرج من القائمة، عبدالرحمن أيمن وعبدالله مجدي

المصرى اليوم

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