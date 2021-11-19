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مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي.. تعد من أكثر العبارات تداولًا في محركات البحث خلال الساعات الماضية.

ويلعب الفارس الأبيض مع الدراويس في قمة مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الإسماعيلية.

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ويأمل رفاق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في تجاوز الهزيمة الأخيرة أمام منافسه الأهلي في لقاء القمة 123 بنتيجة 5-3.

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي عند الساعة الخامسة والنصف على شاشة قنوات أون تايم سبورت بصوت المعلق حاتم بطيشة.

ويوفر المصري اليوم لزوراه وعشاق الكرة العربية خدمة متابعة أحداث مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة والأخبار.

من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود علاء- محمود حمدي الونش- احمد فتوح.

الوسط: طارق حامد- إمام عاشور.

أمامهم: يوسف إبراهيم أوباما- أحمد سيد زيزو- أشرف بن شرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط فيما يتواجد الإسماعيلي عند المركز قبل الأخير بدون نقاط.