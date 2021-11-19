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احتفل مركز النيل للإعلام بالإسكندرية، تحت شعار «لأهالينا حق علينا» مع جمعية كاريتاس ومؤسسة سيدات الإسكندرية، بيوم المسن العالمي، بحضور الشيخ ابراهيم عبدالله المستشار الإعلامي، والدكتورة نشوى جمال رئيس مؤسسة اطعام الخير، وسامية الكاتب رئيس لجنة الاعاقة بمؤسسة نساء الإسكندرية، وكوكبة من ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في المجال وعدد من المسنين وأسرهم .

وافتتح الاحتفال ايمان حلمي مدير مجمع إعلام الجمرك، بالترحيب بالحضور والتأكيد على اهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات وخاصة رعاية المسنين والفئات الأكثر احتياجا .

تم تحدثت احلام الخولي رئيس مؤسسة سيدات الإسكندرية عن اهمية الدعم النفسي والاقتصادي للمسنين خاصة أنهم يمثلون 7% من سكان مصر.

كما تحدثت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة في الاسكندرية، عن دور العيادة الاسرية في تقديم المشورة اون لاين للمسنين وايضا مبادرة التعاون مع جمعية رجال الأعمال في وضع برامج متنوعة ترفيهية ونفسية واقتصادية لدعم المسنين .

وتطرق إبراهيم الجمل الأمين العام لبيت العائلة المصرية في الحديث عن قيمة كبار السن فدعوتهم مستجابة عند الله وان الهوية المصرية تؤكد على احترام وتوقير الكبير ويجب ان نربي ابنائنا على التمسك بهذه القيم .

وتناول الدكتور هاني موريس رئيس جمعية كاريتاس مصر الاسكندرية، الحديث عن اهمية تعزيز الصورة الايجابية للمسنين وكسر الافكار النمطية نحوهم ودمج المسنين بالمجتمع والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات .

واخيرا تحدث فتحي بركات رئيس مؤسسة كاميرا الاسكندرية، عن توفير المؤسسة لمجموعة من الانشطة الترفيهية والاجتماعية للمسنين تقديراً لدورهم في المجتمع، وفي ختام الاحتفال تم توزيع شهادات تقدير لممثلي وأعضاء الجمعيات الأهلية عرفاناً بمجهودهم في مجال رعاية المسنين .

بشعار "لأهالينا حق علينا" .. الإسكندرية تحتفل بيوم المسن العالمي (صور)

بشعار "لأهالينا حق علينا" .. الإسكندرية تحتفل بيوم المسن العالمي (صور)