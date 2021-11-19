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أوقاف الإسكندرية: الخطباء التزموا بموضوع ووقت الخطبة الموحدة

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أوقاف الإسكندرية: الخطباء التزموا بموضوع ووقت الخطبة الموحدة أوقاف الإسكندرية: الخطباء التزموا بموضوع ووقت الخطبة الموحدة

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أدى خطباء وزارة الاوقاف في الاسكندرية، تحت إشراف الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، خطبة الجمعة الموحدة ملتزمين بوقت وموضوع الخطبة الموحدة، تحت عنوان «الأسرة سكن ومودة».

وقال الخطباء في المساجد،أن الأسرة أساس المجتمع، ونواة بنائه، وبتماسكها واستقرارها يكون تماسك المجتمع واستقراره لذلك عني الإسلام ببناء الأسرة عناية كبيرة بما يحقق السكن، والمودة والرحمة بين جميع أفرادها، حيث يقول تعالى: { وَمِنْ ءَايٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَءَايٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ }، والمتأمل في الآية الكريمة يجد أن الله (عز وجل) يبين أن بناء الأسرة من آياته العظيمة، فجعل سبحانه الزواج سكنا، وذلك لأن الرجل يسكن فيه إلى زوجته، والمرأة تسكن فيه إلى زوجها، فقد جعل الحق سبحانه وتعالى المودة والرحمة من أسس بناء الأسرة، فالمودة: صفة تبعث على حسن المعاملة، فيحتمل كل من الزوجين ما قد يند من الآخر، أو تختلف فيه بعض الطبائع، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقا، رضي منها آخر)، وبذلك تكون الأسرة قائمة على معاني حسن الخلق، وجميل العشرة، والرأفة، وفي ظلال هذه الأسرة المستقرة المتماسكة تنمو الخلال الطيبة، وتنشأ الخصال الكريمة والذرية الصالحة، فتنتشر السعادة في جنبات البيت.

بدوره ثمن الشيخ محمد خشبة جهود الأئمة وعمال المساجد في إعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، مشيداً بالتزام الرواد الذي إنما يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة، تزامناً مع إجراءات مكافحة المستجد.

المصرى اليوم

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