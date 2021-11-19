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«موسم الرياض» يكرم كوكب الشرق بمتحف ومسرحية

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«موسم الرياض» يكرم كوكب الشرق بمتحف ومسرحية «موسم الرياض» يكرم كوكب الشرق بمتحف ومسرحية

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كرمت هيئة الترفيه بالسعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، سيدة الغناء العربي أم كلثوم، بموسم الرياض، حيث تم تخصيص برنامج عن كوكب الشرق أم كلثوم، ضمن البرامج الفنية.

كما تم إطلاق متحف «كوكب الشرق» في بوليفارد، للمرة الأولى منذ عدة أيام، الذي يضم مجموعة من مقتنياتها من ملابس ومجوهرات وصور نادرة لها تُقرب الجمهور من حياتها الشخصية بصورة أفضل.

وكذلك يتم عرض مسرحية بأسم «أم كلثوم» تستغرق ساعتين من الزمن، وتتناول رحلتها ومشوارها الفني، مع تقديم استعراضات مُبهرة وعدد من أغانيها.

جدير بالذكر أن مسرحية «رحلة الست» عبارة عن بانوراما غنائية تحكي قصة حياة كوكب الشرق (أم كلثوم) منذ نشأتها، حيث نعيش معها في قطار يجسد لنا محطات حياة أم كلثوم ورحلتها مع الحياة، وتجسد شخصية أم كلثوم خلال العرض 4 ممثلات مصريات في مراحل عمرية مختلفة، ويخرج العرض المخرج اللبناني هشام جابر ويساعده في التنفيذ فريق مصري.

وكتب المسرحية الكاتبة عزة شلبي وأخرجها المخرج اللبناني هشام جابر، وشارك في بطولتها طارق سليمان ومجدى صبحى ومصطفى سليمان والموجى وريم مصطفى وابراهيم الزهيرى.

المصرى اليوم

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