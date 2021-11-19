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تعرف على 3 قوانين وافق عليها «النواب» هذا الأسبوع

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تعرف على 3 قوانين وافق عليها «النواب» هذا الأسبوع تعرف على 3 قوانين وافق عليها «النواب» هذا الأسبوع

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شهدت جلسات مجلس النواب خلال (3) أيام انعقاد وما يقرب من (12) ساعة عمل، انتهاء المجلس من 3 مشروعات قوانين.

بداية وافق «النواب» نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء «وقوفاً» على مشروع قانون مقدم من بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 وذلك لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمشاريع القومية في إطار ما تتطلع إليه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما وافق المجلس خلال جلسات الأسبوع المنتهي، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية حفاظاً على صحة وحياة المواطنين وحماية البلاد من خطر انتشار الأوبئة.

وأخيراً وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد للقضاء على ازدواجية التشريعات وضبط الأداء المالي وحسن إدارته.

المصرى اليوم

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