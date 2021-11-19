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عالم بالأوقاف يحذر من تناول المشاكل الأسرية عبر السوشيال ميديا

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عالم بالأوقاف يحذر من تناول المشاكل الأسرية عبر السوشيال ميديا عالم بالأوقاف يحذر من تناول المشاكل الأسرية عبر السوشيال ميديا

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أكد الشيخ محمد عيد كيلاني، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن وسائل التواصل الاجتماعي لها مميزات وأيضا عيوب خطيرة يجب التوقف أمامها، موضحا أن عرض القضايا لا سيما المشاكل الأسرية عبر السوشيال ميديا تُعد أبرز العيوب الخطيرة.

وحذر كيلاني خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، من تناول القضايا الأسرية عبر السوشيال ميديا، مضيفا أن تناول تلك القضايا ستؤدي إلى شتات فكري وعقلي وعدم وضوح للرؤية وذلك نتاج المعلومات السريعة «تيك أواي» السطحية التي يجب الحذر منها.

ونصح بضرورة عدم الانسياق وراء كلمات عبر السوشيال ميديا ترجح الشخص المحتار في قضية من القضايا، مشددا على ضرورة العودة إلى النصوص المؤصلة الدينية والتجارب الحياتية التي توثق مشكلات المجتمع وتبين طرق حلها.

المصرى اليوم

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