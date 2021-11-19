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رئيس «الشيوخ» لـ«الفيدرالي الروسي»: نتطلع لزيادة أعداد السائحين بعد استئناف الطيران

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رئيس «الشيوخ» لـ«الفيدرالي الروسي»: نتطلع لزيادة أعداد السائحين بعد استئناف الطيران رئيس «الشيوخ» لـ«الفيدرالي الروسي»: نتطلع لزيادة أعداد السائحين بعد استئناف الطيران

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أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على عمق العلاقات المصرية الروسية وتجذرها في التاريخ، وقال إن اكبر مثال على هذا التعاون مشروع السد العالي الذي مثل رمزا للتعاون المصري الروسي، والذي تجدد بمشروع الضبعة العملاق .

جاء ذلك خلال استقبال رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي «فالنتينا ماتفينكا» لرئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والوفد المرافق له،صباح اليوم، بمقر الاتحاد الفيدرالي بموسكو.

كما أشاد رئيس مجلس الشيوخ بالانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في والتي شارك في مراقبتها وفد من مجلس الشيوخ المصري، مشيراً إلى تطلعه لفتح العديد من مجالات التعاون بين البلدين بما يتماشى مع التطورات السريعة والحديثة التي تجري على أرض ، وعبر عن سعادته البالغة لاستئناف حركة الطيران بين البلدين، وتطلعه إلى زيادة أعداد السائحين الروسيين الوافدين إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، دعت فالنتينا ماتفينكا، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لزيارة روسيا على رأس وفد برلماني خلال النصف الاول من العام المقبل وتطلعها للتعاون بين اللجان البرلمانية في البلدين بما يخدم مصالح الدولتين وخاصة على مستوى مشروعات واتفاقيات التعاون المشترك.

كما اشادت رئيسة الاتحاد الفيدرالي الروسي، بدور الرئيس عبدالفتاح الرئيسي في دعم عقد قمة «روسيا – افريقيا» السابق وتطلعها إلى نفس الدور في القمة المقبلة.

وفي نهاية اللقاء تبادل رئيسا المجلسين الهدايا التدكارية، ووجه عبدالرازق الدعوة ل لرئيسة الاتحاد الروسي لزيارة مجلس الشيوخ المصري في أقرب فرصة ممكنة.

المصرى اليوم

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