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السفير الهندي: الشركات الهندية تنتج ما بين 50 و60% من لقاحات العالم

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السفير الهندي: الشركات الهندية تنتج ما بين 50 و60% من لقاحات العالم السفير الهندي: الشركات الهندية تنتج ما بين 50 و60% من لقاحات العالم

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قال أجيت جوبتيه، السفير الهندي بالقاهرة، إن بلاده تقوم بتلقيح 8 ملايين مواطن يوميا ضد المستجد.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تلقيح أكثر من مليار شخص في الهند، ووصل إلى مليار و130 مليون مواطن حصلوا على اللقاح.

وكشف أجيت جوبتيه أن دولة الهند واحدة من أكبر الدول المصنعة للقاح في العالم حيث تنتج الشركات الهندية ما بين 50 و 60% من لقاحات العالم.

أشار السفير الهندي بالقاهرة إلى أن المؤسسات الهندية بدأت في انتاج لقاح استرازينكا، وفي شهر ديسمبر تم تخزين ما بين 40 إلى 50 مليون جرعة وفي السادس عشر من يناير تم بدأ التلقيح في الهند بداية من العاملين في القطاع الصحي ثم العاملين في قطاع النظافة.

واستطرد السفير الهندي بالقاهرة أنه في يوم عيد ميلاد رئيس الوزراء الهندي تم تلقيح 25 مليون شخص في ذلك اليوم فقط، كاشفا أنه خلال 12 يوم يتم تلقيح 100 مليون شخص.

وذكر أجيت جوبتيه، السفير الهندي بالقاهرة أن الشركات الهندية تعمل على تطوير لقاحات لفيروس كورونا كوفاكسين الهندي وهو فعال ضد المتحور الجديد وحصل على اعتماد من منظمة الدواء العالمية ومنظمة الصحة العالمية أيضا، كما أنه يوجد إنتاج عدد من اللقاحات الجديدة التي دخلت طور المراحل النهائية ومن ضمنها لقاح يتم وضعه في بخاخة ورشه على الأنف وبذلك يكون الشخص تم تلقيحه من الوباء.

المصرى اليوم

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